إسماعيل يوسف ينفي وجود حساب له على موقع فيسبوك

إسماعيل يوسفكتب - مصطفى جويلي
نفى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وجود أي حسابات له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الفترةالأخيرة.
وشدد تيجانا على أنه لا يمتلك حسابات على فيسبوك وأن كل ما ينسب
وتابع "لدي حسابات موثقة على تويتر وانستجرام واتواصل عليها لكن كل الحسابات التي تحمل اسمي على الفيسبوك لا أعلم عنها شئ".د
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