منتخب اليد يهزم البحرين وديا استعدادا لمونديال المانيا والدنمارك

كتب - عادل يوسف ورامي جمال

فاز منتخب كرة اليد الأول على نظيره البحرينى وديا بنتيجة 36 /28 فى صالة هليوبوليس الشروق فى إطار استعداد الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم بالدنمارك والمانيا يناير المقبل .

ومن المقرر أن يتقابل كلا المنتخبان الأحد

القادم فى الودية الثانية بصالة إستاد القاهرة .

يستكمل المنتخب معسكره بالقاهرة عقب الوديتين على أن يسافر إلى لاتفيا لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 26 إلى

30 من ديسمبر الجاري، ويلعب خلاله ثلاث وديات مع منتخبات أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا أيام 27 و28 و29 ديسمبر على الترتيب، ثم يعود للقاهرة، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، ثم يستأنف المنتخب معسكره في القاهرة لحين السفر إلى الدنمارك 10 يناير للمشاركة في بطولة العالم.