منتخب اليد يهزم البحرين وديا استعدادا لمونديال المانيا والدنمارك

مباراة مصر والبحرين لكرة ليدكتب - عادل يوسف ورامي جمال
فاز منتخب كرة اليد الأول على نظيره البحرينى وديا بنتيجة 36 /28 فى صالة هليوبوليس الشروق فى إطار استعداد الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم بالدنمارك والمانيا يناير المقبل .
ومن المقرر أن يتقابل كلا المنتخبان الأحدالقادم فى الودية الثانية بصالة إستاد القاهرة .
يستكمل المنتخب معسكره بالقاهرة عقب الوديتين على أن يسافر إلى لاتفيا لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 26 إلى
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