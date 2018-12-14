ساليتاس البوركينابي يؤدي تدريباته لمواجهة المصري غدًا بالكونفيدرالية

أدى فريق ساليتاس البوركينابى تدريباته على ملعب المباراة قبل ساعات من مواجهة النادى المصرى فى مباراة الذهاب بدور الـ 32 من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تقام في الرابعة والنصف عصر غداً السبت على ستاد المصري ببورسعيد.
وأخفى لاجي كوليبالي المدير الفني للفريق أوراقه التكتيكية خوفاً من ملاحقة أعين الجهاز الفني للمصري وإكتفى بتدريبات الإحماء والإطالات والتدريبات الخفيفة بالكرة وإختتمها ا بتقسيمة في منتصف الملعب ولعب الكرةمن لمسة واحدة مع التركيز على سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.
وكان النادى المصرى قد أدى تدريباته للمباراة الهامة قبل وصول بعثة الفريق البوركينابى وقاد التدريبات مصطفى يونس المدير التنفيذى ووضع اللمسات النهائية على خطة المباراة ، وركز على النواحي الخططية والتكتيكية والتعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية.
من ناحية أخرى أقيم بمقر قاعة
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