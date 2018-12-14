ساليتاس البوركينابي يؤدي تدريباته لمواجهة المصري غدًا بالكونفيدرالية

بورسعيد – عبد الرحمن بصلة:

أدى فريق ساليتاس البوركينابى تدريباته على ملعب المباراة قبل ساعات من مواجهة النادى المصرى فى مباراة الذهاب بدور الـ 32 من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تقام في الرابعة والنصف عصر غداً السبت على ستاد المصري ببورسعيد.

وأخفى لاجي كوليبالي المدير الفني للفريق أوراقه التكتيكية خوفاً من ملاحقة أعين الجهاز الفني للمصري وإكتفى بتدريبات الإحماء والإطالات والتدريبات الخفيفة بالكرة وإختتمها ا بتقسيمة في منتصف الملعب ولعب الكرة

من لمسة واحدة مع التركيز على سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وكان النادى المصرى قد أدى تدريباته للمباراة الهامة قبل وصول بعثة الفريق البوركينابى وقاد التدريبات مصطفى يونس المدير التنفيذى ووضع اللمسات النهائية على خطة المباراة ، وركز على النواحي الخططية والتكتيكية والتعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية.

من ناحية أخرى أقيم بمقر قاعة

الإجتماعات الرئيسية بالنادي المصري الإجتماع التنسيقى للمبارة والذى ترأسه مراقب المباراة الكيني حسين صوالح وحضور مراقب الحكام النيجيري شوكوادي كاليستوس وجمال نوفل المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد وممثل الإتحاد المصري لكرة القدم وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي المصري بينما مثل فريق ساليتاس رئيس البعثة كليمنت زونجو وممثل الاتحاد البوركينابي لكرة القدم داودا سانوجو واداري الفريق بادو بانجورا ، وتم الإتفاق على إرتداء المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق ، ويرتدي فريق ساليتاس الطاقم البرتقالي المطعم بالأخضر والجوارب البرتقالي وسيرتدي حارسه الطاقم الرمادي.