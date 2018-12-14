رياضة | مفاجأة.. الزمالك يخطط لحسم صفقة القرن من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يخطط لحسم صفقة القرن من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادي أهلي جدة السعودي وذلك من أجل الحصول على خدماته خلال فترة انتقالات الشتوية في شهر يناير.

وفتح بعض أعضاء جهاز الكرة في نادي الزمالك، باب المفاوضات من جديد للتعاقد مع عبدالله السعيد لتدعيم خط هجوم الفريق خلال مشواره بالكونفدرالية الأفريقية.

ووافق المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب نادي الزمالك على مسألة التعاقد مع السعيد خصوصاً أنه يمتلك خبرات كبيرة سواء محلياً أو أفريقياً.

ويقدم اللاعب مستوى مميز مع أهلي جدة في الدوري السعودي والبطولة العربية ويعتمد عليه المدرب بابلو جويدي بشكل أساسي بجوار المهاجم السوري عمر السومة.