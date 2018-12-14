رياضة | محمد صلاح يمنح ليفربول رقمًا قياسيًا بعد تتويجه بجائزة "BBC"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يمنح ليفربول رقمًا قياسيًا بعد تتويجه بجائزة "BBC" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، للعام الثاني على التوالي.

وحصد "صلاح" جائزة أفضل لاعب في إفريقيا من استفتاء "بي بي سي" متفوقًا علي كل من: المغربي مهدي بن عطية (يوفنتوس)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، الغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد).

وبعد تتويج "صلاح" بجائزة أفضل لاعب إفريقي من "بي بي سي"، بات ليفربول أكثر الأندية التي فازت لاعبيها بتلك الجائزة منذ انطلاقها عام 1992، حيث فاز لاعبي الريدز بالجائزة 3 مرات وهي كالتالي: السنغالي الحاج ضيوف عام 2002، ومحمد صلاح عامي 2017، 2018.

ويأتي خلف ليفربول في ترتيب أكثر الأندية تتويجًا بالجائزة كل من: مارسيليا الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، والأهلي المصري، ومانشيستر سيتي وأرسنال وبولتون واندرز، وحصد كل منهما الجائزة مرتين فقط.