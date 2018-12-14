رياضة | أحمد جلال إبراهيم يفاجئ جماهير الزمالك قبل لقاء بطل تشاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد جلال إبراهيم يفاجئ جماهير الزمالك قبل لقاء بطل تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الجماهير التي تواجدت أمام مقر النادي منذ قليل بعدم ختم التذاكر بختم جديد وعدم استبدالها مثلما كان مقررا بعد نقل المباراة لملعب بتروسبورت.

ويستضيف بتروسبورت مباراة الزمالك والقطن بطل تشاد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بحضور ٦٠٠٠ مشجع.

وقال نائب رئيس الزمالك للجماهير إن التذاكر المباعة بالأمس سيتم السماح لحاملها بالدخول للمباراة بشكل عادي دون الحاجة لختمها او استبدالها.

وتواجدت أعداد كبيرة من جمهور الزمالك أمام مقر النادي منذ قليل كما أعلن مجلس الإدارة لاستبدال التذاكر قبل التراجع عن الأمر وإبلاغ الجماهير التي حضرت للنادي بذلك.

وبدأت الجماهير في المغادرة من أمام النادي بعد تأكيدات نائب رئيس النادي بدخول المباراة بالتذاكر القديمة والجديدة.