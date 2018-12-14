رياضة | فرحة عارمة بقرية " محمد صلاح " بعد فوزة بجائزة أفضل لاعب بمسابقة BBC

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرحة عارمة بقرية " محمد صلاح " بعد فوزة بجائزة أفضل لاعب بمسابقة BBC والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الفرحة العارمة، بين ابناء قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد فوزة بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018 والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وقال ماهر أنور شتيه عمدة قرية نجريج عن سعادته بفوز صلاح بهذه الجائزة مؤكدا أن صلاح دائما ما يدخل الفرحه والسرور علي المصريين، مشيرا إلى أن ابناء الشعب المصري ينتظرون منه المزيد والحصول علي العديد من البطولات الدولية لرفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل.

وعبر عدد كبير من أهالي القرية عن فرحتهم الكبيرة بفوز صلاح بهذه الجائزة مؤكدين أنهم ينتظرون منه المزيد خلال الفترة المقبله.