رياضة | فرحة عارمة بقرية " محمد صلاح " بعد فوزة بجائزة أفضل لاعب بمسابقة BBC

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سادت حالة من الفرحة العارمة، بين ابناء قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد فوزة بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018 والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
وقال ماهر أنور شتيه عمدة قرية نجريج عن سعادته بفوز صلاح بهذه الجائزة مؤكدا أن صلاح دائما ما يدخل الفرحه والسرور علي المصريين، مشيرا إلى أن ابناء الشعب المصري ينتظرون منه المزيد والحصول علي العديد من البطولات الدولية لرفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل.
وعبر عدد كبير من أهالي القرية عن فرحتهم الكبيرة بفوز صلاح بهذه الجائزة مؤكدين أنهم ينتظرون منه المزيد خلال الفترة المقبله.
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