رياضة | مدافع بوردو يقترب من تعويض أومتيتي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع بوردو يقترب من تعويض أومتيتي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستهدف فريق برشلونة الاسباني، تدعيم خطوطه، خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير، بالتعاقد مع نجم مميز في خط الدفاع.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المدافع البرازيلي بابلو كاسترو ينضم للائحة المدافعين المحتملين لتعويض الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، في حالة تقرر إجرائه للعملية على الركبة.
ومن الجدير بالذكر أن كاسترو يبلغ من العمر 27 سنة، ويلعب لصالح فريق بوردو الفرنسي، وقد تم إستدعائه مؤخراً للمنتخب البرازيلي.
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