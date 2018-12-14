رياضة | قناة وحيدة تذيع مباراة الزمالك والقطن التشادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة وحيدة تذيع مباراة الزمالك والقطن التشادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت قناة أون سبورت على حقوق بث مباراة الومالك والقطن التشادي المقرر إقامتها غدا على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوصلت القناة لاتفاق مع مجلس إدارة نادي الزمالك على بث المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء، بشكل خاص وحصري.

وقررت الجهات الأمنية لعب مباراة الغد بين الزمالك والقطن على ملعب بترو سبورت، في حضور جماهيري يصل إلى ٦ آلاف مشجع

يذكر ان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك كان قد اعلن بالامس قائمة الابيض للمباراة وجاءت كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح

خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وعبد الله جمعة.

خط وسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وكاسونجو

ويغيب كل من محمود حمدي الونش وأيمن حفني للإصابة وأحمد مدبولي وأحمد أبو الفتوح ومحمود دونجا لأسباب فنية.