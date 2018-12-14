رياضة | يد بنى سويف تقطع خطوط امبابة بدورى الدرجة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يد بنى سويف تقطع خطوط امبابة بدورى الدرجة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز كبير أمام ضيفه نادى امبابه الرياضى وذلك بنتيجة 32 - 8 فى اطار المباراة التى جمعت بين الفريقين بدورى الدرجة الاولى بملعب استاد بنى سويف الرياضى. وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد على طلبه وطارق حجازى واحمد سيد . وتمثل نتائج بنى سويف بالبطولة فى الفوز بمباراتين أمام امبابة ( ذهابا وايابا ) وسكر ابو قرقاص وببا وخسر أمام ديرمواس وامام بنى مزار خسر بنى سويف مباراة وتعادل أخرى، ويواجه بنى سويف نظيره ديرمواس السبت القادم بملعبه بالمنيا . ويشارك بنى سويف بدورى الدرجة الأولى المؤهل للدورى الممتاز ويقود الفريق جهاز فنى بقيادة محمود البراوى مديرا فنيا وعصام رجب مدربا بمجموعة تضم أندية ديرمواس الرياضى ومركز شباب ديرمواس وابو قرقاص وامبابة ونادى ببا الرياضى ويتأهل ثلاث فرق بنهاية الموسم للمشاركة بالدورى الممتاز المؤهل لدورى المحترفين . وتضم قائمة بنى سويف الرياضى اللاعبين أحمد حسني ، مصطفي صلاح ، أحمد جابر ، محمد عامر ، محمود سيد ، محمود بكري ، عبد العظيم محمد ، علاء فلفل ، أحمد عبد الباقي ، محمد عمر ، أحمد عبد الهادي ، محمود حامد ، علي فتحي ، محمد سيد ميدو ، سيد عبد الوهاب ، طارق حسبو ، طاهر محمد ، حسام أحمد ، أحمد حبوسكا ، محمد جمال ، خالد سيد ، ومحمد نجيب.

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