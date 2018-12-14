رياضة | المنيا يفوز على ناصر الفكرية ويلاقي ملوي وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يفوز على ناصر الفكرية ويلاقي ملوي وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا على فريق ناصر الفكرية في المباراة الودية التي جمعت بينهما الجمعة.

وأقيمت المباراة على استاد جامعة المنيا، إذ تأتي ضمن تحضيرات فريق المنيا للمباراة المقبلة أمام فريق تحرير أسوان في الجولة الأخيرة من الدور الأول من الممتاز ب.

وحرص خالد القماش المدير الفني على اشراك عدد كبير من اللاعبين للاطمئان على حالتهم، حيث أحرز هدف المباراة الوحيد الظهير الأيمن للمنيا أيمن ناصر.

ومن المقرر أن يخوض فريق المنيا مباراة ودية أخرى في الواحدة ظهر السبت أمام فريق ناصر ملوي على باستاد جامعة المنيا، ويعود بعدها الفريق لمواصلة التدريبات للمباراة الرسمية المرتقبة الخميس المقبل.