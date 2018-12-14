رياضة | المنصورة توضح حقيقة الاستغناء عن اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة توضح حقيقة الاستغناء عن اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أسامة سلامة عضو مجلس إدارة نادي المنصورة بأن المدير الفني ياسر الكناني لم يتقدم حتى الآن بمذكرة للإعلان عن أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال سلامة بأن ما يتردد من إستغناء عن بعض اللاعبين أمر غير حقيقي، الغرض منه تشتيت الفريق في تلك المرحلة الحرجة.

وأضاف أن الإدارة ستعقد جلسة مع المدير الفني خلال الساعات المقبلة، لمناقشة أوضاع الفريق والتعرف على متطلبات المرحلة المقبلة.

على جانب آخر ظهر في مران فريق المنصورة المحاسب مدحت الفيومي نائب اول الغرفه التجاريه لدعم اللاعبين والجهاز الفني،

فيما أكد محمود السروجي طبيب الفريق البرتقالي ان قائمة اللاعبين شهدت عودة المصابين، منهم محمد ظريف، الذي كان يعاني من مزق في العضله الضامه وعاد ليشارك في التدريبات الجماعيه بصحبه المهاجم ماهر العشري الذي كان يعاني من نفس الإصابة، فيما يجري المهاجم أحمد حجاج التأهيل البدني حيث كان يعاني من قطع في الرباط الصليبي وشارك محمود جلبط في المباراه الوديه امس امام ابوكبير عقب تماثله للشفاء.