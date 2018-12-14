رياضة | مدرب الترجي: المستويات متقاربة والحظوظ متساوية في مواجهة العين الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الترجي: المستويات متقاربة والحظوظ متساوية في مواجهة العين الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى معين الشعباني مدرب فريق الترجي التونسي أن اختياره ضمن أفضل ثلاثة مدربين في قارة أفريقيا جاء في توقيت مناسب للغاية، وذلك قبل مباراة فريقه ضد العين الاماراتي غدا السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قال الشعباني- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة للحديث عن المباراة "المستويات متقاربة والحظوظ متساوية في مواجهة العين والترجي".

أضاف مدرب الترجي: نواجه منافسا يملك شخصية قوية وخطورته في خط الهجوم .ولدينا عزيمة كبيرة لتحقيق الفوز والوصول بعيدا في البطولة".

وانتقل المدرب التونسي إلى نقطة أخرى مهمة تحكي علاقته بأحد لاعبي العين حاليا قائلا:" أنا وابراهيما دياكيه تربطنا علاقة جميلة حيث لعبنا معا في تونس، وعندما شاهدته في الملعب ضد ويلينجتون سعادتي كانت كبيرة، وانا على علم بأنه مازال مستمرا في الملاعب ويقدم مع العين مستويات جيدة للغاية".

ويسعى الترجي، الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي على حساب الأهلي المصري، لمحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها خلال مشاركته الوحيدة في البطولة، عندما حصل على المركز السادس في نسخة المسابقة عام 2011 التي جرت باليابان.