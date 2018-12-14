رياضة | خاص | الزمالك يبتعد عن سيد سالم.. وطريق مسدود مع دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص | الزمالك يبتعد عن سيد سالم.. وطريق مسدود مع دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم مراسل "الخليج 365 الرياضي"، أن السيد سالم ظهير فريق وادي دجلة قد اقترب من الرحيل عن فريقه، بعد اتخاذه قرار بعدم التجديد للفريق الدجلاوي.

جاء قرار اللاعب بعدم التجديد لرغبته فى خوض تجربة أخرى، والانضمام لفريق أخر لخوض تجربة مختلفة.

وكان مسؤولو وادي دجلة قد عقدوا أكثر من جلسة مع اللاعب من أجل إقناعه بالتجديد، ولكن لم تصل المفاوضات للحد المرضي للطرفين.

من ناحية أخرى ابتعد فريق الزمالك عن الصورة، خاصة في ظل تجاهل مسؤولي الأبيض للتواصل مع اللاعب، على الرغم من محاولات الوكلاء للوساطة بين الطرفين.