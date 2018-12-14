رياضة | "إيسكو" .. لديه قدم خارج ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إيسكو" .. لديه قدم خارج ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فرانشيسكو إيسكو، لاعب ريال مدريد الاسباني، لديه قَدّم في الخارج، حيث أن النادي غير سعيد بحالته البدنية وسلوكه، وبعد أن كان تحت قيادة جولين لوبيتيجي يلعب 70% من الدقائق، نجد أنه مع سانتياجو سولاري يلعب فقط 30% من الدقائق.

وأوضحت صحيفة "الآس" الاسبانية، أنه في الأسابيع الماضية، الجميع كان يتحدث عن انخفاض مستوى ايسكو والحركة القبيحة التي قام بها للجماهير في المباراة ضد سيسكا موسكو، بعد تلقيه صافرات الأستهجان من الجماهير وقوله للجماهير 'ماذا تريدوا'، تم الكشف أيضاً أن أيسكو قام بِسَب الجماهير.

وتعد هذه الواقعة هي الأخيرة في سلسلة من الأحداث في قضية أيسكو المثيرة للجدل، وضع اللاعب تغير جذرياً منذ تغيير المدرب: مع لوبيتيجي لعب 70% من الدقائق بينما حصل فقط على 32% من الدقائق مع سولاري.

في النادي، أكثر ما يزعجهم هو انخفاض مستوى أيسكو ويعتقدوا أن هذا بسبب عدم ألتزامه في التدريبات، بالأضافة إلى ذلك، أسلوبه مع الطاقم التدريبي لم يكن الأفضل، ولهذا قام سولاري بمعاقبته في مباراة روما بعد الخلاف بسنهم في مباراة أيبار.

في النادي يفضلون أن يكونوا حريصين في التعامل مع وضع أيسكو الحساس، لكن إذا لم يظهر اللاعب رَدّة فعل في الشهور القادمة، قد يستمع النادي للعروض لـ اللاعب في الصيف.

الأضافة إلى ذلك، علاقة أيسكو مع اللاعبين المهمين في ريال مدريد ليست الأفضل، مارسيلو أظهر هذا ضد سيسكا موسكو، عندما تم سؤاله عن الجدل حول شارة القيادة (أيسكو لم يريد أرتدائها)، قائلاً: "لقد اخبرني أن اعطيها لـكرفخال، لا أعلم لماذا"، قال البرازيلي، يوجد 'قضية أيسكو'.