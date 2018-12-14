رياضة | الخارجة يلاقي ملوي وشباب سمالوط مع بني مزار بالمظاليم

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تقام في تمام الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الجولة 14 لمسابقه دوري القسم الثالث (المجموعة الثالثة) حيث سيحل فريق القوصيه ضيفا علي فريق شبان أسيوط في المباراه التي ستجمعهما علي ملعب شبان أسيوط .

كما يلتقي فريق مركز شباب الخارجة فريق ملوي في مباراة ستكون قوية وذلك على ملعب فريق الخارجه.

وفي لقاء منياوي خالص، يلعب مركز شباب سمالوط مع فريق بني مزار، في المباراه التي ستكون علي ملعب مطاي .

كما يحل فريق البداري ضيفا علي فريق بترول أسيوط المتصدر وذلك في المباراه التي سيشهدها ستاد بترول أسيوط، كما يواجه فريق أبو تيج نظيرة فريق منفلوط،

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجوله الـ 14 عصر الأحد وذلك عندما يحل فريق أسمنت أسيوط ضيفا علي فريق مركز شباب القيس في المباراه التي ستجمعهما علي ملعب مطاي، بينما يكون فريق ناصر الفكريه "باي" في هذه الجوله.

* ترتيب المجموعه الثالثه :

1- بترول أسيوط 26 نقطة

2- ملوي 22 نقطة

3- أسمنت أسيوط 20 نقطة

4- مركز شباب سمالوط 19 نقطة

5- مركز شباب القيس 19 نقطة

6- القوصيه 19 نقطة

7- البداري 18 نقطة

8- ناصر الفكريه 18 نقطة

9- ابوتيج 15 نقطة

10- مركز شباب الخارجه 14 نقطة

11- بني مزار 13 نقطة

12- منفلوط 13 نقطة

13- شبان أسيوط 8 نقاط