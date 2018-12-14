رياضة | تقارير: تصريحات مارسيلو بعد كارثة سيسكا موسكو تُعرّض إيسكو للعزلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: تصريحات مارسيلو بعد كارثة سيسكا موسكو تُعرّض إيسكو للعزلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي الاسباني

تصريحات البرازيلي مارسيلو بعد هزيمة ريال مدريد الاسباني أمام سيسكا موسكو 3-0 بدوري الأبطال، تُعرّض فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط الميرنجي للعزلة.

ألفريدو ريـلانو، الذي يكتب بصحفة "الآس" أن

وأشار الصحفي ريلانو، إلى أن لديه شكوك في أنه عندما قال إيسكو: "إذا قاموا بإقالة لوبيتيجي فإنهم يحتاجون إلى التخلص من بقيتنا"، وكان هذا أول مسمار في تابوته بالنسبة له كلاعب لـ ريال مدريد".

كان في الوقت نفسه، لفتة نبيلة، حيث أقدم للدفاع عن المدرب الباسكي من الإقالة، الذي أعطاه دورا رئيسيًا في المنتخب الوطني وأيضا دور قائد بطل في وقت قصير في البرنابيو.

وكان توقيت التعليق متأخرا جدا حيث كان فلورنتينو قد اتخذ قراره بـ إقالة لوبيتيجي ، ولم يكن جميع اللاعبين صريحين في الدفاع عن لوبيتيجي، ولا شك لديّ في أن كلمات إيسكو ليس لديها أي صلة بـ زملائه الآخرين.

ويُعد مارسيلو واحد من هؤلاء اللاعبين الذين كان لديهم مشاكل مع هذه التعليقات، وقد ألمح إلى ذلك في مناسبات قليلة، وأدلى بتصريح يدعي أن إيسكو يمكنه أن يعمل بجد أكبر في جلسات التدريب.

ولكن تعليقاته بعد هزيمة سيسكا كانت أصعب بعد أن رفض إيسكو حمل شارة قائد الفريق، وهذا الرفض لارتداء مثل هذا الرمز في المباراة سوف يثير الكثير من الدهشة .. علمنا بالحادثة عندما كشف مارسيلو عن الوضع بعد المباراة.