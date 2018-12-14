رياضة | عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته البالغة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018، من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب تتويجه بالجائزة: " الفوز بالجائزة عامين متتالين شيئ عظيم ورائع، وأنني أمر بأقوات سعيدة جدًا في الفترة الحالية".

وأضاف: " قضيت العديد من اللحظات المميزة في عام 2018، كل مباراة سجلت فيها وفاز بها فريقي هذا الأفضل، ربما مباراة روما في دوري أبطال أوروبا هي الأفضل، أو مباراة توتنهام التي أحرزت فيها هدفين".

وأكد على رغبته في التتويج ببطولة مع ليفربول في المرحلة القادمة.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، متفوقًا، علي كل من: المغربي مهدي بن عطية (يوفنتوس)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، الغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد).