رياضة | جماهير الزمالك تتجمع أمام مقر النادي لختم تذاكر مباراة القطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تتجمع أمام مقر النادي لختم تذاكر مباراة القطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تجمعت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك أمام مقر النادي من أجل ختم تذاكر مباراة الزمالك والقطن بطل تشاد.
وكان مجلس إدارة الزمالك قد طالب جماهير النادي التي قامت أمس بشراء تذاكر مباراة الفريق أمام القطن التشادي بالتواجد اليوم في مقر النادي في تمام الثامنة مساء لختم التذاكر المباعة بعد نقل المباراة لملعب بتروسبورت.
يذكر أن المباراة ستقام على ملعب بتروسبورت بحضور ٦ آلاف مشجع.
وقام الأمن بإبلاغ الجماهير بالرحيل من أمام مقر النادي في غموض حول مصير التذاكر المباعة بالأمس.
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