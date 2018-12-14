رياضة | حسام عاشور يخضع غدًا لفحص طبي بعد التواء الكاحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يخضع غدًا لفحص طبي بعد التواء الكاحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، تعرض لالتواء في الكاحل أثناء مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي.

أضاف أن الإصابة غير مقلقة، وأن عاشور سوف يخضع لفحص، غدًا السبت، لتحديد برنامجه العلاجي.

وكان عاشور قد غادر مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في شوطها الثاني، ليحل محله هشام محمد في المباراة التي أقيمت اليوم، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب. وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، سجّلهما ناصر ماهر ومروان محسن، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.