رياضة | اخبار محمد صلاح الان.. محمد صلاح يصنع المجد ويتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اخبار محمد صلاح الان.. محمد صلاح يصنع المجد ويتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي وهدّاف البريميرليج، جائزة شبكة بي بي سي لأفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

وفاز محمد صلاح (مو صلاح) بالجائزة بعدما تفوق على منافسيه للتتويج بالجائزة، المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، والغاني توماس بارتي مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، والسنغالي كاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي.

وكان الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز قد فاز بالجائزة أيضًا العام الماضي متفوقًا على الثنائي، السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق الإنجيزي، وأوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي.

وينافس محمد صلاح أيضًا على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث أعلن الكاف اليوم الجمعة عن القائمة النهائية لجائزة الأفضل في القارة السمراء للعام الحالي، وضمن القائمة كلًا من محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز جناح مانشستر سيتي والجزائر.