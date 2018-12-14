كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اخبار محمد صلاح الان.. محمد صلاح يصنع المجد ويتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي وهدّاف البريميرليج، جائزة شبكة بي بي سي لأفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.
وفاز محمد صلاح (مو صلاح) بالجائزة بعدما تفوق على منافسيه للتتويج بالجائزة، المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، والغاني توماس بارتي مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، والسنغالي كاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي.
وكان الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز قد فاز بالجائزة أيضًا العام الماضي متفوقًا على الثنائي، السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق الإنجيزي، وأوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي.
وينافس محمد صلاح أيضًا على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث أعلن الكاف اليوم الجمعة عن القائمة النهائية لجائزة الأفضل في القارة السمراء للعام الحالي، وضمن القائمة كلًا من محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز جناح مانشستر سيتي والجزائر.
وحقق أيضًا محمد صلاح هذه الجائزة العام الماضي متفوقًا على الجابوني وبيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال ومنتخب الجابون، وزميله في الريدز السنغالي ساديو ماني، وسيكون الفرعون المصري مرشحًا قويًا أيضًا لحصد الجائزة هذا العام للمرة الثانية على التوالي.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | اخبار محمد صلاح الان.. محمد صلاح يصنع المجد ويتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .