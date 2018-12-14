الامارات | قائمة المنتخب بدون لاعبي العين

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المنتخب بدون لاعبي العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الجهاز المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي ألبيريتو زاكيروني قائمة أولية للمنتخب ضمت 26 لاعبا بينهم مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل الذي غاب عن المنتخب خلال المعسكر الماضي وذلك استعدادا لخوض المرحلة الأخيرة لبرنامج الإعداد لنهائيات كأس اسيا المقررة في الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين وخلت القائمة الأولية من لاعبي العين نظرا لارتباطهم حاليا مع فريقهم في كأس العالم للأندية في أبوظبي.

وشهدت القائمة أيضا عودة حارس مرمى الجزيرة علي خصيف ولاعب الجزيرة خلفان مبارك، فيما يغيب عن المنتخب قائد فرق الوحدة إسماعيل مطر بسبب الإصابة التي تعرض لها أخيرا بكسر في الفك الأيمن.

ويدشن المنتخب مساء غد السبت على ملعب ند الشبا في دبي المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد من خلال معسكر داخلي في دبي يستمر حتى بداية الشهر المقبل ينتقل بعدها الى أبو ظبي تحضيرا للبطولة الأسيوية.

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين: علي خصيف وفارس جمعة وخليفة الحمادي وعلي مبخوت ومحمد جمال وخلفان مبارك وأحمد ربيع الحمادي “الجزيرة" ووليد عباس وماجد حسن وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل ومحمد مرزوق" شباب الأهلي" والحسن صالح وماجد سرور وسيف راشد" الشارقة" علي سالمين وسالم العزيزي وخميس إسماعيل" الوصل" وطارق أحمد ومحمود خميس وخليفة مبارك" النصر" ومحمد خلفان" الفجيرة" وفهد الظنحاني " بني ياس" ومحمد الشامسي وأحمد راشد ومحمد العكبري" الوحدة.

ويلعب المنتخب في كأس اسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه منتخبات البحرين والهند وتايلاند.