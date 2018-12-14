شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» على أعتاب الخروج من «أولد ترافورد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «تليجراف» الإنجليزية وجود صدام بين البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، وإدارة النادى، خاصة إيد وودوارد، نائب رئيس الشياطين الحمر. وقالت الصحيفة إن الإدارة لن تلبى مطالب مورينيو فى الشتاء من حيث الانتدابات، وهو ما سيعمل على زيادة الشرخ فى العلاقة بين المدرب البرتغالى والنادى الإنجليزى. ويهدف مورينيو إلى التعاقد مع مدافع خلال سوق الانتقالات الشتوية، التى تفتح أبوابها بعد أسبوعين، بينما ترى الإدارة أنه من التسرع إبرام تلك التعاقدات خشية إقالة الرجل الاستثنائى فى نهاية الموسم، حيث إن الاتجاه هو التريث وعدم استنزاف موارد النادى لحين الاستقرار على تجديد الثقة أو الإقالة. ولم يحضر أى من الشخصيات البارزة بمجلس إدارة النادى لقاء فالنسيا فى ملعب مستايا بالجولة الأخيرة من دورى أبطال أوروبا الأربعاء الماضى،

مُلّاك النادى والرئيس وعلى رأسهم الأخوان جويل وأفرام جلايزر، إضافة إلى نائب المدير التنفيذى إيد وودوارد، لم يقم أى منهم بدعم المدرب من المدرجات لأول مرة منذ مجيئه للنادى. على جانب آخر، كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب مانشستر يونايتد من تجديد عقد الإسبانى ديفيد دى خيا حارس مرمى الفريق، الذى سينتهى بنهاية الموسم الحالى. وذكرت صحيفة «صن» الإنجليزية، أن دى خيا أخبر أصدقاءه وبعض المقربين منه بأنه يستعد لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد. وأشارت الصحيفة إلى أن العقد سيشهد حصول الدولى الإسبانى على راتب أسبوعى يبلغ 400 ألف جنيه إسترلينى، ليصبح الحارس الأغلى فى العالم، تقاضيا للراتب. وتابعت الصحيفة أن دى خيا بالإضافة لزميله التشيلى أليكسيس سانشيز هما الأكثر تقاضيا لراتب أسبوعى فى يونايتد بذلك العقد الجديد مع الفريق. كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى قيام إدارة مانشستر يونايتد بتفعيل البند فى عقد دى خيا بتمديد عقده لموسم إضافى لينتهى فى صيف عام 2020، فى ظل اهتمام الأندية الأوروبية بضمه، حيث كان يحق له التفاوض مع أى ناد آخر مع بداية الموسم. فى شأن آخر، ذكرت صحيفة «أقسام» التركية أن الثنائى مانشستر يونايتد وجلطة سراى فى مفاوضات من أجل انتقال مدافع الأخير أوزان كاباك إلى فريق جوزيه مورينيو.