شكرا لقرائتكم خبر عن the special king.. محمد صلاح بطل الـ «BBC» من جديد (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في ملعب الأنفيلد كانت ميمي فوزا مذيعة قنوات البي بي سي، تتجول في انتظار وصول المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، تمهيداً لتسليم جائزة الأفضل في أفريقيا، يتنافس ماني وصلاح على الجائزة، تعبر ميمي وكلوب الطريق قبل أن يصلا إلى الفائز كان «مو» يقف في انتظار جائزته الخاصة.

بابتسامته المعتادة تحدث صلاح عن سعادته بالفوز بالجائزة، قبل أن يختتم حديثه بجدية لم تخلوا من ابتسامة ومزاح، «أتمنى أن أفوز بها الموسم القادم»، يضحك كلوب، وميمي فواز لكن عام مر ليثبت في نفس اليوم أن ما قاله لم يكن على سبيل المزاح هو يدرك ما يريد ويقاتل عليه دون أن يفقد ابتسامته المعتادة.

لم تكن بداية الموسم الحالي جيدة، كان متأثراً بنهاية الموسم الماضي الحزينة إصابة عنيفة في نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد سرجيو راموس، وخسارة للبطولة التي كان يحلم بها، ثم محاولات مكثفة للحاق بكأس العالم، قبل أن ينجح في اللحاق بقطارات البطولات أمام روسيا لكن مشاركته لم تكن كافيه.

موسم عظيم لم تكن نهايته كالبداية كانت محبطة وامتد الإحباط إلى بداية الموسم الحالي، وسط عبارات تتردد كالأسطوانات لاعب الموسم الواحد»، «مستوى صلاح متراجع»، «صلاح لا يؤدي بشكل جيد»، رغم إحرازه هدف في أول مباراة له أمام وست هام في الدوري الإنجليزي لكن الشكوك لم تتوقف حول صلاح.

في المباريات التالية لم يكن صلاح يقدم نفس المستوى كما الموسم الماضي، ومعها لا تتوقف أبداً عبارات التشكيك في مستواه مع ترديد الإسطوانة التي لا تتوقف «لاعب الموسم الحالي»، لكنه يعود من جديد لا يتأثر بأي حديث من حوله يملك زمام أمره، يحكم حلمه كما يريد، ويخطط لمستقبله ليستعيد ناصية الحلم من جديد.

لقد عاد «مو» هدف وراء أخر ثقة بعد ثقة تهتف الجماهير «مو صلاح الملك المصري» يستعيد صلاح جزء كبير من مستواه ليصل إلى أفضل الأسابيع هذا الموسم ثلاثية في بورنموث، يقود ليفربول للصعود إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا لينهي الجدل من حوله.

the special king عاد ليفي بوعده ويتُوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2018، والمقدمة من إذاعة BBC، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ القارة السمراء يفوز بالجائزة في عامين متتاليين، بعدما تُوج بالجائزة ذاتها للمرة الأولى في عام 2017.

وتفوق صلاح على كل من المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، السنغاليان كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وساديو ماني زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين الأسماء الخمسة.

وحسم النجم المصري تتويجه بالجائزة للعام الثاني على التوالي بعد استفتاء جماهيري مفتوح عبر الموقع الإلكتروني لشبكة BBC، انطلق في السابع عشر من نوفمبر الماضي بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، واستمر حتى الثاني من ديسمبر الجاري

الملك المصري، واصل سلسلة أرقامه القياسية حيث أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أمام بورنموث في 3 مباريات متتالية، وهو أول لاعب يسجل هاتريك منذ فترة لويس سواريز لاعب برشلونة الحالي في 2014، ليس ذلك فقط، بل بات صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 40 هدفاً في البريميرليج بعد هدفه في بورنموث خلال 52 مباراة، متفوقاً على فيرناندو توريس الذي وصل للرقم ذاته خلال 60 مباراة.

يس ذلك فقط بل أصبح صلاح أسرع من وصل للهدف رقم 40 مع الريدز في البريميرليج بل تجاوز ذلك بتسجيله للهاتريك.

ووصل صلاح للهدف رقم 44 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد مرور 52 مباراة، بينما كان توريس يتصدر الترتيب من قبله بـ 60 مباراة، وقبلهما بالترتيب روبي فولر ومايكل أوين ولويس سواريز بواقع 77 و77 و78 مباراة.

وعادل محمد صلاح كذلك أهداف النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو مع فريق ليفربول حيث سجل هدفه رقم 54 في كل البطولات.

وسجل النجم المصري للمرة السابعة هذا الموسم كأول من يسجل في مباريات البريميرليج هذا أكثر بمباراتين عن أي لاعب آخر في البطولة.

وبتسجيله للهدف الثاني دخل النجم المصري لقائمة أكثر 10 نجوم تسجيلًا للأهداف لصالح ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 41 هدف، بالاضافة لـ 14 هدف صنعهم جعلوا اجمالي مساهماته في الدوري الإنجليزي 53 هدف منذ انطلاقة الموسم الماضي، أكثر بـ 12 هدف من أي لاعب آخر.

وأصبح صلاح في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى منذ انطلاقة الموسم الماضي بواقع 41 هدف، بعد ليونيل ميسي الذي سجل 43 هدفًا، كما كانت مباراة اليوم هي الأولى منذ مارس الماضي الذي يسجل فيها النجم المصري ثنائية.

صلاح صاحب المستوى المتراجع ترتيبه الأول حيث أحرز كل من أوباميانغ 10 أهداف، هاري كين لاعب توتنهام 9 رحيم سترلينج و أجويرو مانشستر سيتي ويلسون بورنموث وموراي من برايتون جميعهم سجلوا 8 أهداف، ريتشاردليسون من إيفرتون وإيدين هازرد تشيلسي وميتروفيتش 7 أهداف لهم جميعاً.

ليس ذلك فقط بل اقتحم محمد صلاح قائمة أفضل 10 هدافين فى تاريخ نادى ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، بعدما سجل “هدفين” فى شباك بورنموث بالمباراة التى تجمعهما حالياً بملعب “فيتنس فيرست”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ووصل صلاح للهدف رقم 44 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد مرور 52 مباراة، ويحتل روبي فولر 128 هدفاً والمركز الثاني ستيفن جيرارد 120 هدفا، والمركز الثالث أوين بـ 118 هدف، ولويس سواريز 69 هدف في المركز الرابع، والمركز الخامس توريس بـ 65 هدف، وديرك كويت في المركز السادس بـ 51 وستوريدج 50 هدف في المركز السابع، وإيان راش 45 وفي المركز الثامن محمد صلاح بـ 44 هدف، وكوتينيو في المركز التاسع بـ 41 هدف وفي المركز العاشر ماكمنمان بـ 41 هدف.

كما يعد صلاح أسرع من وصل لهذا الرقم من الأهداف بينما كان توريس يتصدر الترتيب من قبله بـ 60 مباراة، وقبلهما بالترتيب روبي فولر ومايكل أوين ولويس سواريز بواقع 77 و77 و78 مباراة.

وعادل محمد صلاح كذلك أهداف النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو مع فريق ليفربول حيث سجل هدفه رقم 54 في كل البطولات.

وسجل النجم المصري للمرة السابعة هذا الموسم كأول من يسجل في مباريات البريميرليج هذا أكثر بمباراتين عن أي لاعب آخر في البطولة.

وبتسجيله للهدف الثاني دخل النجم المصري لقائمة أكثر 10 نجوم تسجيلًا للأهداف لصالح ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 41 هدف، بالاضافة لـ 14 هدف صنعهم جعلوا اجمالي مساهماته في الدوري الإنجليزي 53 هدف منذ انطلاقة الموسم الماضي، أكثر بـ 12 هدف من أي لاعب آخر.

وأصبح صلاح في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى منذ انطلاقة الموسم الماضي بواقع 41 هدف، بعد ليونيل ميسي الذي سجل 43 هدفًا، كما كانت مباراة اليوم هي الأولى منذ مارس الماضي الذي يسجل فيها النجم المصري ثنائية.

قائمة الفائزين بالجائزة..