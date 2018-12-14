شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة «ساليتاس» البوركيني بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، مساء اليوم الجمعة، تدريبه الذي اقيم على استاد المصري ببور سعيد، استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه في الرابعة والنصف عصر غداً السبت، بضيفه ساليتاس إف سي بطل بوركينا فاسو، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي، حرص مصطفى يونس، المدير الفني للفريق، على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها المباراة، حيث ركز على النواحي الخططية والتكتيكية وشهد المران تركيزا كبيرا على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية.