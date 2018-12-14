شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد لتنفيذ أكبر مجمع اسكواش في الشرق الأوسط بـ500 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة الرياضي، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، انتهاء المكاتب الاستشارية المتخصصة ذات السمعة العالمية من الرسوم الهندسية الخاصة بمشروع إنشاء أكبر مجمع أسكواش في مصر ومنطقة الشرق الأوسط يقام في نادى سموحة بتكلفة 500 مليون جنيه.

وتنفرد «المصرى اليوم» بنشر رسوم الماكيت الخاصة بالمشروع بالكامل.

- صورة أرشيفية

ماكيت مجمع الاسكواش

ماكيت مجمع الاسكواش

وأوضح «عامر»، في تصريحات خاصة، أن مجمع اسكواش العالمى يضم 29 ملعب يتوسطة ملعب زجاجى دولى كبير يسع لـ3000 متفرج ويوجد باسفلة جيم كبير جدا ويعلو المجمع 4 صالات للالعاب الرياضية المختلفة.

ولفت «عامر» إلى أن المجمع الجديد يعتبر نقلة نوعية في منشآت النادي، حيث يضم عددا قياسياً من صالات الإسكواش، الأمر الذي يتيح لأكبر عدد من أبناء النادي لممارسة هذه اللعبة، كما يعزز «المجمع» تصنيف النادي العالمي، حيث يضم النادي أبطالا من الـ«10» الأوائل على مستوى العالم فضلا عن أنه يضم صالة ألعاب «متعددة الأنشطة».