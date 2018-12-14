الأهلي يفتتح مشواره الأفريقي بالفوز على بطل أثيوبيا بثنائية ناصر ومروان

حقق فريق الاهلي فوزاً مهماً على جيما ابا جعفار الأثيوبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة،بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الاهلي ناصر ماهر ومروان محسن ، وينتظر الاهلي مباراة العودة يوم الجمعة المقبل بأثيوبيا من أجل تحديد مصيره من التأهل لدور الـ16 من عدمه .

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