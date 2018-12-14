محمد صلاح يفوز بجائزة BBC لأفضل لاعب فى افريقيا 2018 للعام الثانى

فاز محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2018 وذلك من جانب هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالى التى يتوج فيها محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا من جانب هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”، بعدما سبق وأن توج بها العام الماضي.

وتفوق محمد صلاح على كاليدو كوليبالى مدافع منتخب السنغال ونادى نابولى الإيطالى، ومهدى بن عطية مدافع منتخب المغرب ونادى يوفنتوس الإيطالى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزى، وتوماس بارتى لاعب منتخب غانا وأتلتيكو مدريد الإسبانى في سباق التتويج بالجائزة.

جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، هي الجائزة الثانية من حيث الأهمية بالقارة السمراء، بعد جائزة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، والتى ستمنح لأفضل لاعب فى يناير المقبل بالعاصمة السنغالية “داكار”.

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