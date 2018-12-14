شكرا لقرائتكم مدرب جيما الإثيوبي بعد خسارة الأهلى : لا نملك الخبرة الكافية فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مدرب جيما الاثيوبى، أن فريقه لا يملك الخبرة الكافية نظرا لمشاركته لأول مرة في هذا الدور، مشددا ان فريقه رغم ذلك قدم مباراة جيدة أمام بطل القرن.

وقال مدرب جيما عقب المباراة :"في مباراة العودة سنلعب بشكل هجومي اكثر ..لم نفقد الأمل في الصعود وسنفاجيء الاهلي بطريقة لعبنا".

وفاز الأهلي علي جيما الأثيوبي بهدفين نظيفين في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة دورى ابطال افريقيا.