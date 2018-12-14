شكرا لقرائتكم محمد يوسف يكشف سبب إهدار الفرص الكثيرة أمام جيما الإثيوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي محمد يوسف المدير الفني للأهلي رضاه عن فوز فريقه علي جيما الاثيوبي، مؤكدا انه كان يطمح لزيادة الغلة التهديفية الا ان فريقه اهدر العديد من الفرص السهلة.

وقال محمد يوسف :"لازال هناك مباراة العودة التي سنستعيد فيها عدد من اللاعبين المصابين..اهدار الفرص سببه فقدان التركيز من بعض والبعض الأخر يحتاج للعمل علي نفسه بشكل فردي"

وعن ترشح وليد سليمان لجائزة افضل لاعب افريقي ، أضاف يوسف ان الحاوي يعد بمثابه القدوة لباقي زملائه فهو يلعب بقميص الأهلي بشكل اساسي لمدة ١٠ سنوات متتالية متمنيآ ان يحصل وليد سليمان علي مزيد من التكريم خلال الفترة المقبلة بسبب عطائه الكبير.

وكشف يوسف أن سبب عدم الدفع بوليد سليمان بشكل اساسي في مباراة جيما هو معاناته من بعض الآلام علي مدار الفترة الماضية وهو يخضع لبرنامج علاجي بالتزامن مع مشاركته في عدد قليل من الدقائق في المباريات.

وطمأن يوسف جماهير الأهلي مؤكدا ان شريف اكرامي شعر ببعض الآلام البسيطة فيما تعرض حسام عاشور لاصابة في الانكل.

وفاز الأهلي علي جيما الأثيوبي بهدفين نظيفين في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة دورى ابطال افريقيا.