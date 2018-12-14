شكرا لقرائتكم حشيش ينتقد أداء بعض لاعبى الأهلى أمام جيما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد حشيش لاعب الأهلي السابق، عن اندهاشه من بعض أداء اللاعبين فى الفريق أمام جيما ابا جعفار الأثيوبي، مشيراً إلى أن هناك بعض اللاعبين في الفريق لم يقدموا أفضل ما عندهم في المباراة.

كان الاهلي حقق فوزاً مهماً على جيما ابا جعفار الأثيوبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة،بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد حشيش في تصريحات لقناة الأهلى، أن الفريق الاثيوبي اجتهد بشكل مميز لتسجيل هدف رغم امكانياته المتواضعة، مشيراً إلى أن أداء الأهلي كان متراجعاً خاصة أن هناك لاعبين لم يستغلوا الفرصة الحالية لاثبات نفسهم في الفريق.

واضاف نجم الاهلي السابق، أن هناك لاعبين متكاسلين في الفريق الأحمر، موضحاً أن هناك فرص قادمة اجبارية علي الجهاز الفني بسبب الغيابات وعليهم اثبات نفسهم للاستمرار في الاهلي