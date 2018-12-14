شكرا لقرائتكم كلوب: حان الوقت للفوز على مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول على صعوبة المواجهة أمام مانشستر يونايتد، والمقرر لها بعد غد الأحد فى قمة مباريات الجولة الـ17 من الدورى الإنجليزى.

وتحدث كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "نها مباراة مهمة للغاية لكلا الفريقين، عندما كنت فى ألمانيا، حاولت فعل كل ما أستطيع لمشاهدة المباراة بين الفريقين، فى كثير من المباريات كانت قوية جداً، أن أكون جزء من هذه المباراة هو أمر رائع للغاية، أشعر اننا كنا نستحق الفوز فى بعض المباريات أمامهم".

وتابع كلوب، قائلا "الآن منذ قدومى إلى ليفربول كانت دائمًا ما تكون مباراة صعبة، فى أوروبا كنا جيدين ضدهم ولا أتذكر النتائج السيئة كثيرا أمامهم".

وواصل المدرب، قائلا "لم أكن أبدًا مهتمًا بنقاط مانشستر يونايتد، أنا على علم بالانتقادات التى يتعرضون لها، ولكن عندما تقوم بالاستعداد قبل المباراة، ستجد أن لديهم الكثير من الجودة والصفات والإمكانيات، لديهم دى خيا حارس رائع، راشفورد ولوكاكو ولينجارد أيضًا لا يصدقون".

وأكمل كلوب، قائلا "آخر مباراتين لنا على أرضنا أمام مانشستر يونايتد انتهت بالتعادل السلبى؟ وقبل ذلك خسرنا 1-0، صحيح؟ لذلك حان الوقت، علينا أن نغضب يوم الأحد، سنفعل ذلك، سنقاتل من أجل تلك النقاط، مانشستر يونايتد لم يظهر مطلقًا أى نقص في الطموح، مورينيو هو المدرب الأكثر نجاحًا فى العالم".

وتحدث كلوب عن إصابات لاعبيه قائلا "أعلم أني أملك لوفرين وفان دايك فقط فى قلب الدفاع، و لكن سنرى إذا كنا سندخل للتعاقد مع لاعب فى يناير المقبل".