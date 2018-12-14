شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تحتفل بمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة BBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزى بعد فوزه جائزة BBC ، لأفضل لاعب افريقى للعام الثانى على التوالى.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة صورة لمحمد صلاح وكتبت عليها:" محمد صلاح يتوج بجائزة BBC للمرة الثانية على التوالي .. خالص تهانينا للفرعون المصري".

كان النجم المصرى محمد صلاح أعرب عن سعادته الكبيرة، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عن عام 2018، والتى تقدمها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".



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وقال محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC:"شعور رائع أن أفوز بالجائزة مرة أخرى، وأسعى للفوز بها فى الموسم المقبل 2019".

أضاف صلاح فى حديثه قائلا:"عام 2018 شهدت أحداثا كثيرة رائعة بالنسبة لى، ليس فقط مباراة روما فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، ولكن سجلت أهدافا وساعدت الفريق فى الحصول على العديد من النقاط حتى الوصول إلى صدارة الدوري الإنجليزي".

وعن هدفه فى عام 2019، قال محمد صلاح:"أرغب فى الحصول على جميع الألقاب مع ليفربول، من أجل إسعاد جماهير النادى، وأتمنى مساعدة الفريق للفوز بكل شئ.

جدير بالذكر أن محمد صلاح أصبح الأكثر تتويجا بهذه الجائزة مع الثلاثى أوكوشا، نوانكو كانو ويايا توريه.