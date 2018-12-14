شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الكفراوي رئيسا لبعثة الأهلي في أثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي تتجه خلال أيام إلى إثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، الجمعة القادم، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على جيما الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، بهدفين دون رد، سجّلهما ناصر ماهر ومروان محسن في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.
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