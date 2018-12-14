شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أهالي نجريج لمحمد صلاح : " دمت فخرا لنا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، تجمع عدد كبير من ابناء القرية لمتابعة الاعلان عن جائزة افضل لاعب افريقي التي تمنحها هيئة الاذاعة البيريطانية. وعقب الاعلان عن فوز محمد صلاح بالجائزة أبدي أهالي القرية سعادتهم بفوز صلاح بالجائزة، مؤكدين ان صلاح سيظل فخر لجميع ابناء القرية موجهين رسالة لمحمد صلاح طالبوه خلالها بالاستمرار علي نفس المستوي من أجل الاستمرار في حصد الجوائز علي المستوي العالمي.

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