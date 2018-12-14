شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى بالزى التقليدى أمام ساليتاس "البرتقالى" بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري وساليتاس اف سي بطل بوركينا فاسو والمقرر اقامتها في الرابعة والنصف عصر غداً السبت على ستاد المصري ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، والذي أقيم بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية بالنادي المصري برئاسة مراقب المباراة الكيني حسين صوالح .

وتم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة ، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق ، فيما سيرتدي فريق ساليتاس الطاقم البرتقالي المطعم بالأخضر والجوارب البرتقالي وسيرتدي حارسه الطاقم الرمادي.