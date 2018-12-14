شكرا لقرائتكم خبر عن حكام تونس "لياقة وهدوء" فى لقاء الأهلي وجيما الاثيوبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة –الأهلى Xجيما جيفار الاثيوبى ذهاب دور الـ32 لدورى ابطال افريقيا

الملعب - ستاد برج العرب

النتيجة - فوز الاهلى 2/ صفر

الحكم الدولي التونسى – الصادق السالمى

المساعد الأول- الليبى عطية أمصاد

المساعد الثاني - التونسى أيمن إسماعيل.

الحكم الرابع – نور الدين بن زياد

ظهر الحكم الصادق السالمى هادئا ومتمتعا بلياقة بدنية طيبة خلال أدارته لمواجهة الأهلي وجيما جيفار التي أقيمت مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.





الحكم التونسى لم يتعرض لاختبار حقيقى خلال اللقاء

الحكم التونسى أحسن تقدير الأخطاء الفنية رغم انه لم يكن هناك مخالفات جدلية خلال فعاليات المباراة التي شهدت التزام وطاعة من اللاعبين كما لم يتعرض الحكم لاختبارات خلال اللقاء الذي يعتبر سهلا تحكيميا ، ووجد الحكم صعوبة في متابعة الهجمات المرتدة السريعة خاصة في الثلث ساعة الأخير من عمر اللقاء وظل طوال المباراة يتحرك بشكل مستقيم بين خطى الـ18 .

32 مخالفة وهدفين وإنذار الأبرز تحكيميا

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 32 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد إلى جانب وأشهر بطاقة صفراء وحيد من نصيب لاعب الأهلي هشام محمد لمنع هجوم واعد فى الدقيقة 71 من عمر اللقاء ، كما تغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء للاعب الأهلي ساليف كوليبالى للتهور فى الدقيقة 38 من عمر المباراة .

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد خلال وسمحا باستمرار فى أكثر من هجمة مؤثرة خاصة المساعد الأول الذي تواجد في مكان المناسب وسمح باستمرار فى الدقيقة 36 عند اصطدام الكرة بالعارضة في هجمة مؤثرة لفريق للأهلي، كما أشار الثنائي على 3 حالات تسلل فى توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم فى الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون .

تمركز رائع للمساعد الاول

الحكم الرابع

الحكم لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية التي شهدت التزام من الأجهزة وأدى مهامه بشكل جيد .





إحصائيات المباراة : 32 خطأ - 6 ركلات ركنية – 3 حالات تسلل – هدفين – انذار وحيد.

الدرجات : الحكم – 8.0 المساعد الاول – 8.0 – المساعد الثانى – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0-

هدف الاهلى الثانى

هدف الاهلى الاول