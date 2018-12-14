شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الاهلى وجيما الاثيوبى بدورى ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الأهلى أداء متوسط أمام جيما أبا جيفا بطل أثيوبيا في ضربة البداية لاستعادة بطولة أفريقيا الغائبة عن خزينة النادي منذ عام 2013 وأهدر لاعبو الفريق الأحمر فرصاً بالجملة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل ثنائية الاهلي ناصر ماهر ومروان محسن، وينتظر الاهلي مباراة العودة يوم الجمعة المقبل بأثيوبيا من أجل تحديد مصيره من التأهل لدور الـ16 من عدمه.

الهدف الثانى الذى أحرزه مروان محسن بالدقيقة 39

فرصة وحيدة خطيرة لجيما الأثيوبى على مرمى الأهلى

أهدر لاعبو الاهلي فرصاً بالجملة كانت كفيلة بفوز كاسح لبطل مصر ولعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من :شريف اكرامي ، كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن اشرف ، حسام عاشور وعمرو السولية محمد شريف وأحمد حمودي ، ناصر ماهر ومروان محسن.

الشوط الاول

جاءت بداية المباراة حماسية بشكل واضح من جانب الاهلي الذى ضغط بجميع خطوطه مُبكراً من أجل تسجيل هدف مُبكر وسيطر بطل مصر على منطقة وسط الملعب كما إستغل الأطراف عن طريق تحركات كريم نيدفيد وكذلك محمد شريف ومعهما ناصر ماهر.

الدقيقة الثامنة شهدت هدف أول للأهلي بعد جملة رائعة بين أحمد حمودي وكريم نيدفيد وناصر ماهر فقد مرر ناصر كرة جيدة إلى حمودي ولعبها الأخير إلى كريم نيدفيد وسدد الأخير كرة رائعة لكنها إرتدت من القائم لتصل إلى ناصر ماهر الذى تألق واسكنها في الشباك الأثيوبية مُعلناً تقدم الاهلي بهدف.

بعد الهدف واصل الاهلي ضغطه على الضيوف فيما أعتمد الفريق الأثيوبي على الهجمات المُرتدة مُستغلاً سرعة لاعبيه الواضحة.

نشط أداء الضيوف تدرلايجياً ونجحوا في تشكيل خطورة على مرمى شريف إكرامي لكن "يقظة" الدفاع الأهلاوي حالت دون أهتزاز مرماه وتعرض شريف إكرامي لأصابة بسيطة استلزمت نزولا الجهاز الطبي للأهلي لكن الحارس واصل المشاركة بعدما تم إسعافه في أرض الملعب.

كاد ناصر ماهر يُسجل هدفاً ثانياً له وللأهلي في الدقيقة 25 بعدما تلقي تمريرة رائعة من أحمد حمودي لكن كرة ناصر أرتدت من القائم .

احمد حمودي أهدر فرصة تسجيل هدف مؤكد للأهلي في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة سحرية من ناصر ماهر لكنه سددها بيسراه بغرابة بعيداً عن الشباك الاثيوبية ،وواصل الاهلي سيطرته على اللقاء ونجح مروان محسن في تسجيل الهدف الثاني للأهلي بعدما أحسن التعامل مع تمريرة رائعة من أحمد حمودي وأسكنها مروان بمهارة في الشباك الأثيوبية في الدقيقة 38 .

وسط سيطرة الاهلي كاد جيما الأثيوبي يُسجل هدفاً بعدما تحرر مهاجم الفريق لكنه سددها بعيداً عن الشباك ، وأستمرت السيطرة الأهلاوية إلى أن أطلق الحكم التونسي صادق السالمي صافرته مُعلناً نهاية الشوط الاول بتقدم الاهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع ناصر ماهر ومروان محسن.

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني حماسياً كما كانت معظم فترات الشوط الاول ، وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي بعدما لعب كرة براسه لكنها مرت فوق العارضة،وكاد مروان محسن يُسجل هدفاً ثانياً له في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أيمن اشرف و"ركنها" بقدمه مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

وتعرض مروان محسن لأصابة في الأنف أستدعت نزول الجهاز الطبي للفريق لأرض الملعب لأسعاف مهاجم الأهلي ،وخرج حسام عاشور للأصابة في الدقيقة 64 وشارك بدلاً منه هشام محمد ، ثم دفع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي بميدو جابر بدلاً من أحمد حمودي ونال هشام محمد بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي جيما في الدقيقة 72 .

وفي الدقيقة 80 شارك وليد سليمان بدلاً من محمد شريف ، واهدر ميدو جابر فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي بعدما تلقيى تمريرة سحرية من وليد ماهر لكن ميدو فشل في التعامل مع الكرة فلم يُسجل منها هدفاً ولم يمررها لأحد زملاؤه ، وبعدما سدد مروان محسن كرة جيدة لكن القائم تعاطف مع حارس الضيوف وتصدى للكرة ثم أهدر وليد سليمان فرصة ثالثة لتسجيل هدف ثالث وواصل الاهلي مسلسل أهدار الفرص إلى أن يطلق الحكم التونسي صافرة نهاية اللقاء بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.