صلاح بعد تتويجه لأفضل.. أتمني حصد بطولة مع ليفربول

كتبت: شرين طه

أكد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أن تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا خلال العام 2018 من خلال هيئة الإذاعة البريطانية BBC جاء نتيجة مسنادة زملائه في الفريق.

وقال صلاح عقب استلامه جائزة أفضل لاعب في أفريقيا من هيئة إذاعة بي بي سي:"أحاول أن أكون محترف لأقصى درجة، وزملائي في ليفربول يجعلون كل شئ سهل بالنسبة لي".

وعن الحلم الذي يراوده الفترة المقبلة، أجاب صلاح:" الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول هو ما أتمنى أن أحققه".

