كتبت: شرين طه
أكد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أن تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا خلال العام 2018 من خلال هيئة الإذاعة البريطانية BBC جاء نتيجة مسنادة زملائه في الفريق.
وقال صلاح عقب استلامه جائزة أفضل لاعب في أفريقيا من هيئة إذاعة بي بي سي:"أحاول أن أكون محترف لأقصى درجة، وزملائي في ليفربول يجعلون كل شئ سهل بالنسبة لي".
وعن الحلم الذي يراوده الفترة المقبلة، أجاب صلاح:" الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول هو ما أتمنى أن أحققه".
شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح بعد تتويجه لأفضل.. أتمني حصد بطولة مع ليفربول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .