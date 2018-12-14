ليفربول يهنئ صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي

كتبت: شرين طه

قام الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي بتهنئة لاعبه محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018

وكتب نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على تويتر:"تهانيا لمحمد صلاح، وقد فاز بجائزة الأفضل في أفريقيا للعام الثاني على التوالي".

وحقق الدولي محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب فى قارة أفريقيا لعام 2018، والمقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، والتي توج بها للعام الثاني على التوالي.