فخر العرب محمد صلاح يتوج بجائزة BBC لأفضل لاعب في القارة 2018

كتبت: شرين طه
حصد محمد صلاح اللاعب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجيليزي جائزة فضل لاعب أفريقي في عام 2018، والمقدمة من إذاعة BBC، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ القارة السمراء يفوز بالجائزة في عامين متتاليين، بعدما تُوج بالجائزة ذاتها للمرة الأولى في عام 2017.
وتفوق صلاح على كل من المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، السنغاليان كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وساديو ماني زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين الأسماء الخمسة.
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