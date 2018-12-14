أول تعليق من الأهلي بعد إصابة وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال طبيب النادي الأهلي، خالد محمود، إن قائد الفريق حسام عاشور تعرض لالتواء في كاحل القدم.

وتعرض عاشور لإصابة خلال مباراة الأهلي أمام جيما الأثيوبي في ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز وصيف البطولة بهدفين دون رد.

وأضاف طبيب الأهلي من خلال تصريحات لمصراوي عقب المباراة إن اللاعب سيخضع لفحص طبي يوم السبت لتحديد البرنامج التأهيلي له.

ويتأهب الأهلي لمواجهة النجوم في الدوري قبل أن يواجه الفريق الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في جولة الإياب