يوسف: سليمان يستحق الأفضل في إفريقيا.. ولا حديث عن رحيل أي لاعب حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إن لاعب الفريق وليد سليمان يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2018 تقديرًا للمجهود الذي قدمه خلال هذا الموسم بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن صباح اليوم الجمعة القوائم المختصرة لجوائزه السنوية، حيث شهدت القائمة تواجد المصريان وليد سليمان والنجم المصري محمد صلاح (طالع التفاصيل).

وأضاف يوسف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"وليد سليمان قيمة كبيرة نظرًا لما قدمه خلال 10 سنوات مع الأهلي وتحديدًا في النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا".

وعن غياب وليد سليمان عن المشاركة في الفترة الأخيرة، قال :"وليد خاض العديد من المباريات في الفترة الأخيرة، حاليًا اشتكى من بعض الآلام ولهذا قررت إراحته".

وواصل :"وليد ينضم معنا في قائمة المباريات لكن مع الإبقاء عليه في مقاعد البدلاء لحين الشفاء من الآلام نهائيًا".

وانتقل يوسف للحديث عن موقف اللاعبين الذين سيرحلوا على سبيل الإعارة، ليكشف :"لم أتحدث حاليًا مع سيد عبد الحفيظ، الجميع متواجد وأمامهم الفرصة للظهور".

جدير بالذكر أن الأهلي بدأ مشواره الإفريقي بالفوز على جيما الأثيوبي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.