هشام محمد: الأهلي يعيش ظروف صعبة ونقاتل من أجل الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح هشام محمد لاعب وسط الأهلي، أن فريقه لم يكن يتخيل المستوى الجيد لفريق جيما أبا جيفار الإثيوبي، لكنهم سيلعبوا من أجل تحقيق الفوز في لقاء العودة بالرغم من الظروف الصعبة التي يمروا بها.

وقال هشام محمد الذي لعب كبديل في المباراة، في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية عقب المباراة: "لعبنا أمام فريق جيد، تخيلنا في البداية أنهم بقدرات أقل مما ظهروا عليه خلال المباراة، لكن حققنا الفوز وأتمنى أن نتأهل في لقاء العودة."

وتابع: "نعيش فترة صعبة للغاية، والظروف واضحة للجميع، نحن لا نحصل على راحة في بيوتنا، مباريات ومعسكرات وإصابات عديدة في الفريق."

وأضاف: "نلعب من أجل جمهور الأهلي والفريق ومجلس الإدارة ونتمنى أن نوفق في اللقاء."

فاز الأهلي على جيما بنتيجة 2-0 في لقاء الذهاب باستاد برج العرب بالأسكندرية، ويلعب لقاء العودة الأسبوع القادم في إثيوبيا.

وسيكون على الأهلي خوض مباراة في الدوري المحلي أمام النجوم الاثنين المقبل، قبل أن يتوجه إلى إثيوبيا لخوض مباراة العودة في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات.