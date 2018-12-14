عبد الحفيظ: تمنيت تسجيل الهدف الثالث.. وليس أمامنا سوى طريق واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن الفوز على جيما أبا جيفار الإثيوبي بثنائية نظيفة لم يكن مرضياً بالدرجة الكافية، مشيراً إلى أنه تمنى تسجيل هدف ثالث على الأقل.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال عبد الحفيظ:"الفوز بهدفين نظيفين أفضل من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على أية حال، والآن سنفكر في مباراة النجوم بالدوري قبل أن نتجه إلى إثيوبيا لخوض لقاء الإياب".

الأهلي اكتفى بهدفين في الفري الإثيوبي ليضع قدماً في مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في إطار سعيه نحو اللقب التاسع المنشود الذي أصبح عصي عليه مؤخراً.

وأضاف عبد الحفيظ:"عودة بعض اللاعبين الأسبوع المقبل ستساعدنا وستعالج النقص العددي في الفريق، نحن في مرحلة صعبة أسميتها مرحلة القلب الجامد".

وأنهى مدير الكرة بالأهلي:"لم يعد أمامنا سوى اتجاه واحد، هو اتجاه الانتصارات بروح وعزيمة، نعرف أن هناك إجهاد شديد للاعبين بالإضافة إلى الإصابات وظروف القائمة الإفريقية، لكن كلما كان الهدف كبيرا كلما رأينا العقبات هينة".