تقرير.. "الملك لا يمزح ياميمي وكذلك يا كلوب!".. صلاح يصل لأمنيته في 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"سعيد جداً بالفوز بهذه الجائزة.. شعور مميز بالنسبة لي".. ثم يصمت لثوان معدودة وينطق مُبتسمًا:"أود الفوز بها الموسم المقبل"، لتنطلق ضحكات الجميع ميمي فواز، مذيعة قنوات بي بي سي والألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول.. هذه الأجواء كانت خلال حوار أجرته المذيعة مع محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي في عام 2017.

ولكن يبدو يا ميمي وكذلك يا كلوب أن "الملك" ـ كما تلقبه جماهير ليفربول ـ لم يكن يمزح!.. فأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي منح جائزتها عن أفضل لاعب في عام 2018 للعام الثاني على التوالي للمصري محمد صلاح.

وهو الإنجاز الذي لم يُحققه قبل محمد صلاح سوى لاعبين اثنين وهما النيجيري جاي جاي أوكوشا لاعب بولتون الإنجليزي عامي 2003 و 2004 ثم الإيفواري يايا توريه، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عامي 2013 و 2015.

الجائزة التي توّج بها محمد بركات لاعب الأهلي في 2005 ومحمد أبو تريكة زميله بذات النادي في عام 2008، انطلقت أولى نسخها في عام 1992 وتُعطي لأفضل لاعب أفريقي خلال العام وليس الموسم الكروي.

وخلال العام الجاري 2018 قاد صلاح فريقه ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الهزيمة أمام ريال مدريد، وكذلك توّج بالعديد من الألقاب الفردية كهداف الدوري الإنجليزي عن موسم 2017/2018 وأفضل لاعب بالبريميرليج عن ذات الموسم وغيرها بخلاف كسره العديد من الأرقام القياسية في تاريخ ناديه.

ولكن بداية الموسم الكروي الجاري 2018/2019 الذي انطلق في أغسطس الماضي 2018 لم تكن بالجيدة لصلاح مما دفع البعض لمناقشة إمكانية تكراره مافعله بالموسم الماضي وعن كون الموسم الماضي مجرد طفرة للاعب صاحب الـ 26 ثم وسيختفي!.

ولكن يبدو أن صلاح كان يعمل في صمت لتحقيق أحد أمانيه التي كشف عنها العام الماضي فها هو في الشهر الأخير من عام 2018 على رأس هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي ويقود فريقه لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ليتوّج مشواره في عام 2018.. اليوم 14 ديسمبر باللقب للعام التالي بعد منافسة من كلاً من ساديو ماني، لاعب ليفربول ومنتخب السنغال وزميله في المنتخب كاليدو كوليبالي لاعب نابولي، وكذلك مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس ومنتخب المغرب، توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد ومنتخب غانا.