بعد تتويجه بجائزة بي بي سي.. محمد صلاح: أريد الفوز بلقب مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُوج محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018.

وعقب تتويجه بالجائزة، قال صلاح في لقاء مُسجل مع قناة بي بي سي:" سعيد بما يحدث لي ولكنني أريد التتويج بلقب مع النادي وأريد أن أطور من مستوايا ومساعدة الفريق".

وأتم صلاح حديثه قائلاً:"الكل متحفز هذا الموسم ولكن الجميع أيضًا يريد الفوز بشيء خلال البطولة لذا لنستمر في العمل ونرى ماذا سيحدث".