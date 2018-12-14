الهلال السعودي يتعاقد مع لاعب برشلونة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الهلال السهودي اليوم الجمعة تعاقده مع المُهاجم الاسباني جوناثان سوريانو لمدة عام ونصف مع الفريق.

وأشار نادي الهلال إلى أن توقيع العقود مع الاعب ـ البالغ من العمر 33 سنة ـ جاءت بعد تجاوزه الفحوصات الطبية؛ حيث من المقرر أن يُقيد في كشوفات الفريق اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الشتوية في السابع من يناير المقبل على أن يلتحق بتدريبات الفريق بعدها.

وسبق لجوناثان اللعب لصالح برشلونة "A و B" في عام 2009 قادمًا من نادي نومانسيا الاسباني قبل أن يغادر البلوجرانا في عام 2012 لصفوف فريق ريد بول سالزبورغ الاسترالي ومنه إلى نادي بيجين الصين في عام 2017 حتى توقيع عقوده مع الهلال.