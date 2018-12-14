رياضة | موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي والقناة الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي والقناة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين الأهلي والشباب غدًا السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي.

ويلتقي فريق الأهلي مع الشباب على ملعب الملك عبدالله الدولي وذلك يوم غدٍ السبت في تمام الساعة 5:25 بتوقيت القاهرة و6:25 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق أهلي جدة بقيادة بابلو جويدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بينما الشباب بقيادة المدرب ماريوس سوموديكا يقع في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

ويسعى فريق الأهلي لخطف الثلاث نقاط من قبضة الليوث بهدف العودة مرة أخرى لسير الانتصارات بعد التعادل في مباراتين متتاليتين أمام الفيحاء والرائد.

وستكون مباراة الإمبراطور أمام الليوث مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة السعودية الرياضية 1 ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الفريقين مجانًا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.