الان تتابع أخيرًا.. الاتحاد يتذوق طعم الفوز من الباطن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق نادي الاتحاد، قبل قليل، على الباطن 3- 1، ضمن الجولة الثالثة عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز أهداف الاتحاد عبدالرحمن الغامدي، رومارينيو، فهد المولد، وأحرز هدف الباطن رائد عبدالله.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للاتحاد الذي يقبع في ذيل الجدول بـ 3 نقاط قبل هذا الفوز الذي يرفعه إلى 6 نقاط.